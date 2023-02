Câmara de Porto Alegre aprova moção de apoio a impeachment de Lula

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou, nesta segunda-feira, 28, uma moção de apoio ao pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) movido pelo deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS).

A proposta, de autoria dos vereadores Comandante Nádia (PP), Mônica Leal (PP) e Fernanda Barth (Podemos), Alexandre Bobadra (PL), Pablo Melo (MDB), Ramiro Rosário (PSDB) e Jessé Sangalli (Cidadania), foi aprovada com 14 votos favoráveis e 12 contrários.

Os vereadores que apoiaram a moção justificaram que as falas do presidente Lula, na Argentina, em que se referiu ao impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT) como um "golpe", bem como o uso da mesma palavra em um texto no site oficial da Presidência da República atentam contra o Estado Democrático de Direito.

Para eles, as declarações seriam "falácias que atacam de sobremaneira a democracia brasileira" e o presidente, ao usar deste discurso, estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, além de "proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro inerentes ao cargo que exerce em nome do povo brasileiro".