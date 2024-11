Câmara discute campanha contra violência a mulher nos estádios

Audiência foi sugerida pela autora do projeto, senadora Augusta Brito - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional debate nesta quarta-feira, 13, o Projeto de Lei 4842/23, que prevê a exibição de campanha de combate à violência contra mulher em estádios, durante eventos esportivos com mais de 10 mil espectadores.



O debate será realizado às 14h30, no plenário 15, da ala Alexandre Costa, no Senado.



A audiência foi sugerida pela autora do projeto, senadora Augusta Brito (PT-CE). "A implementação de campanhas educativas em espaços de grande visibilidade,como arenas esportivas, e durante as transmissões de eventos, pode amplificar essa mensagem, atingindo um público vasto e diversificado", argumenta a parlamentar.