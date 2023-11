Câmara realiza 8ª edição do Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo 2023 | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai realizar, de 6 a 10 de novembro, a 8ª edição do Prêmio Jânio Lopo de Jornalismo 2023 nas categorias de rádio, internet, TV e jornal impresso.

Ao todo, os vereadores da casa vão selecionar cinco jornalistas que cobrem os assuntos envolvendo a Câmara de Vereadores. Entre os profissionais de comunicação que estão concorrendo ao prêmio estão os jornalistas do Grupo A TARDE Eduardo Dias (internet) e Gabriela Araújo (impresso).

Os jornalistas, que realizam a cobertura da Casa Legislativa e estão interessados em concorrer ao prêmio, devem ter seus nomes indicados pelos veículos de imprensa para a comissão da premiação. O resultado será divulgado até 14 de novembro e a premiação será realizada com uma sessão especial no dia 5 de dezembro, às 10h, no Plenário Cosme de Farias, Paço Municipal.

Autor do projeto de premiação, o vereador Téo Senna (PSDB), diz que a honraria visa eternizar, de maneira simbólica, a memória de Jânio Lopo. “Jânio foi uma referência no jornalismo político baiano e sempre atuou de forma profissional, com muita competência e seriedade”.

Jânio Lopo trabalhou nos principais veículos impressos de Salvador e, dos seus 30 anos de carreira, 20 foram dedicados à área política. “Jânio conquistou a credibilidade e o carisma de inúmeros leitores, sendo um jornalista investigativo, sempre respeitando a ética que norteia a profissão” disse Téo.

O Prêmio

O prêmio foi instituído em 2010, através do Projeto de Resolução Nº 14/2010, de autoria de Téo Senna, sancionado pelo então prefeito João Henrique. A premiação é anual e tem como objetivo destacar o trabalho dos profissionais que fazem a cobertura política da Câmara Municipal, ao tempo em que presta uma homenagem ao jornalista Jânio Lopo, falecido em 5 de março de 2010.

Desde a sua instituição, o prêmio já homenageou jornalistas como Emmerson José, Rita Conrado, Armando Mariani, Camila Marinho, Cristóvão Rodrigues, Andrea Silva, Adelson Carvalho, Victor Pinto, Henrique Brinco, Matheus Morais, entre outros.