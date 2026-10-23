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POLÍTICA

Caminhada de Jerônimo em apoio a Lula reúne mais de 30 mil em Itabuna

Ato contou com militantes, apoiadores e jingle de Kannário em defesa da reeleição do presidente

Luan Julião
Por
Manifestação reuniu apoiadores de Lula em Itabuna e contou com a participação de autoridades
Manifestação reuniu apoiadores de Lula em Itabuna e contou com a participação de autoridades - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A caminhada em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada na tarde desta sexta-feira, 23, em Itabuna, reuniu mais de 30 mil pessoas. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), esteve à frente da mobilização, que teve concentração no Jardim do Ó.

A manifestação contou com a participação de apoiadores e militantes, além de movimentar comerciantes da região. Durante o percurso, o público cantou o jingle criado por Kannário para o ato e repetiu o trecho “No balanço do Kannário, vou botar pra virar de novo”, em meio aos pedidos de votos para Lula.

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Lideranças políticas participaram da caminhada

Além de Jerônimo, acompanharam a mobilização o presidente estadual do PT, Tássio Brito, e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. Também estiveram presentes a primeira-dama do município e deputada estadual eleita, Andrea Castro, vereadores e lideranças políticas da região.

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