Campos Neto volta a ser investigado por manter empresa no exterior

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O processo que apura um possível conflito de interesse cometido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por manter uma empresa no exterior (offshore) será analisado pela Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República. A investigação acontece após autorização do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

A apuração sobre o assunto iniciou no ano passado, mas foi suspensa devido a um pedido apresentado pela defesa do Executivo da instituição financeira argumentando que o processo viola a autonomia da autoridade monetária.

Leia também

>> Elogiado por Lula, Galípolo pode se tornar presidente do BC; entenda

Em contrapartida, a Advocacia-Geral da União (AGU) contestou a decisão judicial e acatou o recurso apresentado pela Primeira Turma do TRF-1, por unanimidade.

A revelação da empresa de Campos Neto foi feita na série de reportagens Pandora Papers, organizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e publicada em 2021. A empresa dele havia sido fechada em 2020, quando ele já estava no cargo.