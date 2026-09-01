Candidatos do PL-BA custeiam santinhos de Flávio com recursos próprios

Além das divisões ideológicas e das disputas pelo controle interno do Partido Liberal (PL) na Bahia, outra desavença tem provocado turbulência na sigla em ano eleitoral: o descontentamento de candidatos com a distribuição de materiais de campanha pela direção estadual, comandada pelo ex-ministro e candidato ao Senado Federal, João Roma.

Conforme informações obtidas por A TARDE, a estrutura estadual do partido não estaria disponibilizando em quantidade suficiente materiais eleitorais para promover a candidatura do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), no estado.

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Diante disso, candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) ligados a ala mais ideológica do PL estariam custeando com recursos próprios a impressão de santinhos e outros materiais com a imagem de Flávio.

Além de promover a campanha do senador, esses candidatos decidiram custear os materiais de campanha por apostarem na força do sobrenome Bolsonaro para conquistar votos em Salvador e no interior do estado.

Santinho de Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Procurado pela reportagem de A TARDE, o PL Bahia afirmou que a produção e a distribuição dos materiais de campanha de Flávio “seguem uma estratégia coordenada nacionalmente”.

O partido disse ainda que adotou medidas para reforçar a produção e a distribuição dos materiais na Bahia, diante da extensão territorial do estado e da necessidade de ampliar a presença da campanha nas diferentes regiões.

Candidato denuncia boicote

Candidato à Câmara dos Deputados pela Bahia, Giu Argôlo (PL) afirmou ao A TARDE que, além de não receber material de campanha com a imagem de Flávio Bolsonaro, ele foi proibido de citar o nome do senador na propaganda eleitoral gratuita.

Estamos sendo escanteados e boicotados. Na propaganda de TV só tive direito a seis segundos e fui proibido de citar tanto Jair Bolsonaro quanto Flávio Bolsonaro e qualquer outro nome que seja ligado a eles Giu Argôlo - Candidato do PL

Giu também reclamou da falta de material de campanha e comparou sua situação com a de candidatos adversários, que, segundo ele, têm grande quantidade de santinhos com as imagens do presidente Lula (PT) e do candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

“Não está sendo disponibilizado nenhum material com a imagem de Flávio Bolsonaro para a gente, zero. É até vergonhoso. Cerca de 99,9% das prefeituras no meu entorno são aliadas do PT e o pessoal deles tem um farto material de campanha com a figura de Jerônimo e Lula.”

Evitando indisposição com a majoritária

Paralelamente à distribuição dos santinhos, João Roma também estaria adotando uma postura mais moderada no discurso eleitoral neste ano, após disputar o governo da Bahia em 2022 totalmente associado à imagem e ao palanque do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Adesivo de campanha de João Roma ao lado de Jair Bolsonaro em 2022 - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A Tarde

Desta vez, ocupando uma das duas vagas ao Senado na chapa majoritária encabeçada por ACM Neto (União Brasil), o ex-ministro estaria suavizando a defesa do bolsonarismo e se aproximando da linguagem utilizada pelo candidato ao governo da Bahia.

A estratégia busca evitar que o eleitorado lulista rejeite a possibilidade de votar em Lula para presidente e em Neto para governador, combinação conhecida como “Lula-Neto”, que representa uma tendência de voto cruzado no estado.

João Roma na chapa de ACM Neto en 2026 - Foto: Cleiton Santana e Valter Pontes

Roma também estaria se afastando do bolsonarismo para evitar uma indisposição com Neto, que já declarou apoio à candidatura do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República.