Carballal lamenta morte de Raul Jungmann: "Referência de força"

Presidente da CBPM, Henrique Carballal fez homenagem a Raul Jungmann, nas redes sociais

O presidente da Companhia Baiana de Produção Mineral (CBPM), Raul Jungmann, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 19, para prestar uma homenagem ao presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, que morreu no domingo, 18, aos 73 anos, após lutar contra um câncer no pâncreas.

Na publicação, Carballal se referiu ao pernambucano com um "grande amigo". "Uma referência de força, integridade, compromisso e generosidade. Com quem tanto aprendi e dividi momentos de alegria, diálogo e reflexão", escreveu o presidente da CBPM.

Ainda conforme o gestor, Jungmann "parte com os frutos das sementes que plantou: amor, generosidade, respeito e humanidade, espalhados no coração de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. E que honra ser um deles."

Carballal e Raul Jungmann foram homenageados na Alba

No final de outubro, o presidente da Companhia Bahia de Produção Mineral (CBPM), Henrique Carballal, e o ex-ministro e presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, foram homenageados pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Carballal foi contemplado com a mais alta honraria da Casa, a Comenda 2 de Julho, fruto de autoria do deputado estadual Junior Muniz (PT). Já o ex-ministro Raul Jungmann foi agraciado com o título de Cidadão Baiano. Emocionado durante a cerimônia, ele destacou a ligação afetiva com o estado.

“A Bahia é um sentimento. Quem nasce no Brasil, nasce baiano. [...] Estou em uma felicidade imensa — na verdade, flutuando — e de certa forma fazendo um link com meu avô, que era baiano. É difícil até descrever a sensação, mas é de uma alegria enorme. Vocês não fazem ideia de como me sinto honrado, feliz e contente de poder dizer: ‘meus irmãos da Bahia, cheguei’.”