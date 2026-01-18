Morre aos 77 anos ex-ministro Raul Jungmann

Jungmann teve uma trajetória de destaque na Esplanada dos Ministérios - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom l Agência Brasil

Morreu na noite deste domingo, 18, em Brasília, o ex-ministro e ex-deputado federal Raul Jungmann, aos 77 anos. Ele estava internado no hospital DF Star, onde tratava um câncer no pâncreas com o qual convivia há anos.

Recentemente, Jungmann havia recebido alta para seguir em cuidados paliativos em sua residência, mas precisou retornar à unidade hospitalar no último fim de semana após um agravamento em seu estado de saúde.

Jungmann teve uma trajetória de destaque na Esplanada dos Ministérios, ocupando cargos de primeiro escalão em diferentes gestões. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi ministro do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário.

Na gestão de Michel Temer, assumiu a pasta da Defesa e, em 2018, tornou-se o primeiro ministro da Segurança Pública do Brasil — cargo que, após ser extinto no governo seguinte, voltou ao centro do debate político atual.

Da clandestinidade ao Poder

Natural de Recife, Jungmann iniciou sua trajetória política na juventude, militando no então clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Mais tarde, foi um dos articuladores da fundação do Partido Popular Socialista (PPS), legenda pela qual exerceu três mandatos como deputado federal por Pernambuco.

Reconhecido pelo perfil articulador e pelo trânsito entre diferentes espectros ideológicos, o ex-ministro deixa um legado focado na reforma agrária, na modernização das Forças Armadas e na estruturação do combate ao crime organizado em nível federal. Até o fechamento desta edição, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.