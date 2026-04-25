Carlos Bolsonaro cita saúde do pai e ironiza Moraes: "ministro médico"

Carlos Bolsonaro e Bolsonaro - Foto: Nelson Almeida/AFP

Pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais neste sábado, 25, para falar sobre o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O comunicado ocorreu citando, de forma irônica, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto foi publicado após visita à casa do genitor, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. Segundo Carlos, o ex-gestor nacional está esperando autorização para a realização de uma nova cirurgia no ombro.

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"Conversamos em seu quartinho sobre diversos assuntos. A PGR [Procuradoria Geral da República], que creio hoje agir de forma inédita como instituto de medicina, autorizou a cirurgia em seu ombro após sua queda na cadeia e o traumatismo craniano constatado quase 24 horas após o fato, devido à demora na autorização do atendimento", iniciou.

Em seguida, Carlos citou Moraes, demonstrando preocupação com o pai, devido aos últimos meses em que apresentou saúde crítica.

"Ele aguarda que o ministro médico Alexandre de Moraes autorize a realização da cirurgia no local que o incomoda bastante, como sempre aprendendo a conviver com a dor. Soluçando um pouco, mas se sentindo melhor por estar em casa, fico preocupado com a nova cirurgia a ser autorizada, devido ao seu quadro clínico de três pneumonias seguidas.

Bolsonaro no hospital | Foto: Reprodução

Conversa política

Durante a visita, Carlos e Bolsonaro conversaram sobre as eleições que ocorrerão em outubro. Segundo ele, o pai, que encontra-se inelegível, mesmo com a saúde debilitada tem se dedicado ao período eleitoral.

"O presidente está em fase final de conclusão da lista de senadores a serem indicados [...] Mais um dia triste, mas esperançoso com o futuro do Brasil, ainda mais quando penso que podemos vencer no primeiro turno se a união da direita persistir de fato em torno do primeiro lugar nas pesquisas, Flávio Bolsonaro", disse, citando o irmão, que é pré-candidato à Presidência da República.

Por fim, Carlos comemorou a evolução de Bolsonaro e mandou uma mensagem do ex-presidente aos apoiadores.

"Fico feliz em vê-lo consciente de tudo, forte e sendo um guerreiro como sempre, mesmo após cinco meses completados de sua prisão ilegal e absurda, e tendo um preso político com seu estado de saúde 'negligenciado' por todos os lados. Jair Bolsonaro mandou um abraço a todos, em especial às tias do zap e aos tios do churrasco", finalizou.

Veja a publicação:

Saio agora da casa do Presidente @jairbolsonaro . Como de praxe, conversamos em seu quartinho sobre diversos assuntos. A PGR, que creio hoje agir de forma inédita como instituto de medicina, autorizou a cirurgia em seu ombro após sua queda na cadeia e o traumatismo craniano… pic.twitter.com/LmcsOSQcWz — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 25, 2026

Sobre a cirurgia de Bolsonaro

A defesa de Bolsonaro pediu, na última terça-feira, 21, que Alexandre de Moraes, autorize o procedimento de reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito. Já na sexta, 24, após despacho do ministro em relação ao caso, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor do pedido.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, ressaltou que existem exames e relatório fisioterapêutico que indicam a realização do procedimento e, desta forma, não vê problema na saída de Bolsonaro da prisão domiciliar até o hospital.

Laudos médicos apontam que o representante da direita tem enfrentado dores persistentes, que intensificam à noite, e limitação de movimentos, mesmo com o uso contínuo de analgésicos.

Os advogados pediam autorização para que a cirurgia ocorresse na sexta, o que não ocorreu. Assim, é esperado que aconteça nos próximos dias, mediante autorização.