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LUTO

Morre José Frejat, ex-deputado e pai do cantor Frejat, aos 102 anos

Ex-político estava hospitalizado

Luiza Nascimento
Por

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José Frejat e Frejat
José Frejat e Frejat -

O ex-deputado federal do Rio de Janeiro, José Frejat, morreu neste sábado, 25, aos 102 anos. Ele estava hospitalizado em tratamento de uma pneumonia.

Além de ex-político, ele era pai do cantor Roberto Frejat, líder da banda Barão Vermelho, e de Mauro Frejat, e irmão do médico e ex-deputado Jofran Frejat, que morreu em 2020. Até o momento, o artista não se pronunciou sobre a perda.

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Não há informações sobre o velório e enterro.

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Trajetória política

Nascido em 1924 em Cururupu, no interior do Maranhão, José Frejat tinha formação em Direito, foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) em 1950, além de fundador e secretário-geral do Movimento Nacionalista Brasileiro (MNB).

Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), ele foi vereador no Rio de Janeiro entre 1977 e 1979, além de deputado federal entre 1979 e 1987.

Em sua trajetória política, Frejat fez oposição ao regime militar e, durante o processo de redemocratização na Câmara dos Deputados, votou a favor da Emenda Dante de Oliveira, que defendia eleições diretas para presidente da República.

Em 2018, o político tentou disputar a eleição para deputado estadual pela Rede Sustentabilidade, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

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Tags:

frejat José Frejat Rio de Janeiro

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