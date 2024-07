Carlos Bolsonaro reclama ao ver pai carregar filha de deputado

Bolsonaro carregou filha de Nikolas no colo - Foto: Reprodução | Instagram

O vereador Carlos Bolsonaro (PL/RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reclamou em post nas redes sociais, após o pai aparecer carregando a filha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Na publicação, Nikolas afirma, em tom de brincadeiram, que a pequena Aurora está no colo do "ex mais amado do Brasil". Em seguida, Carlos Bolsonaro escreveu afirmando que seu pai jamais tinha feito a mesma coisa com sua filha.

"Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, grande Nikolas", escreveu o vereador do Rio.

Ex-primeira-dama e presidente nacional do PL, Michelle reagiu após a mensagem de Carlos, e pediu proteção espiritual para a criança.

"Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda a inveja e maldade", escreveu Michelle Bolsonaro.

Nikolas Ferreira e Bolsonaro estiveram no 5ª edição da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC). Durante o evento, o ex-presidente foi flagrado chorando após ser ovacionado.