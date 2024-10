Carro do GSI é roubado em frente à escola de votação de Lula

Colégio eleitoral onde Lula votará no próximo domingo, 6 - Foto: Reprodução | Google Street View

Um veículo da comitiva do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República foi roubado nesta sexta-feira, 4, na Escola João Firmino Correia de Araújo, localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Tudo aconteceu quando os agentes estavam fazendo uma operação de reconhecimento no local de votação do presidente Lula (PT), quando dois criminosos armados abordaram uma integrante da comitiva que estava no carro e anunciaram o assalto.

Na ocasião, a vítima foi ameaçada e obrigada a sair do carro, modelo Volkswagen T-Cross, segundo informações da polícia. Os assaltantes também levaram pertences pessoais, incluindo seu celular.

Em nota, o GSI afirmou que a única pessoa que ocupava o veículo, no momento, era uma mulher. Além disso, eles afirmam que "nenhum armamento foi levado" durante o assalto.

"Um veículo alugado que prestava serviço à equipe da Presidência foi roubado. A única pessoa presente no veículo, no momento da ação criminosa, era a motorista da locadora que relatou o ocorrido aos agentes do GSI/PR. Foi registrado o boletim de ocorrência e o fato está sendo apurado pelas forças policiais do Estado de São Paulo", diz o comunicado.

A Polícia Federal também investigará o caso.