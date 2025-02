Casa Civil nega estudo sobre aumento do valor do Bolsa Família

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias - Foto: Setas | Divulgação

A Casa Civil negou na noite desta sexta-feira, 7, um possível estudo sobre o aumento no valor do Bolsa Família. Segundo a pasta, o tema sequer foi discutido no governo.

“A Casa Civil da Presidência da República informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido”, diz o comunicado.

A possibilidade foi aventada após o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, que disse em entrevista à Deutsche Welle que a medida poderia ser tomada para enfrentar o impacto do aumento no preço dos alimentos. A pasta é responsável pelo programa.

As declarações causaram um ruído dentro do governo, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, no momento de recuo do câmbio do dólar, que chegou a bater R$ 5,80.