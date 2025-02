Reforma? Lula exonera 10 ministros do seu governo

Grupo de ministros deixa o governo e volta ao Congresso - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou 10 ministros de seu governo, para que possam participar das eleições dentro do Congresso Nacional, neste sábado, 1. Os atos foram publicados na edição desta sexta-feira, 31, do Diário Oficial da União (DOU).

A exoneração de ministros que possuem mandatos eletivos é comum dentro do governo federal. Ao todo, três senadores e sete deputados federais deixaram seus postos de forma interina.

No sábado, Câmara e Senado elegem novos presidentes neste sábado, no retorno das atividades do legislativo. A expectativa é de que Hugo Moura (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) sejam eleitos para as respectivas Casas com amplo apoio.

Deputados federais exonerados:

Alexandre Padilha (PT-SP), Relações Institucionais;

André Fufuca (PP-MA), Esportes;

Celso Sabino (União-PA), Turismo;

Juscelino Filho (União-MA), Comunicações;

Luiz Marinho (PT-SP), Trabalho;

Paulo Teixeira (PT-SP), Desenvolvimento Agrário;

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), Portos e Aeroportos

Senadores exonerados:

Camilo Santana (PT-CE), Educação;

Carlos Fávaro (PSD-MT), Agricultura;

Wellington Dias (PT-PI), Desenvolvimento Social