Celulares são apreendidos em prisão onde pai de Vorcaro está detido

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Uma operação da Polícia Penal, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG), resultou na apreensão de dois telefones celulares, carregadores e fones de ouvido em uma ala da unidade prisional.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o material foi encontrado na noite desta segunda-feira, 22, na 'Ala Três' do complexo, onde também estão presos Henrique Vorcaro, e Felipe Cançado Vorcaro, pai e primo de Daniel Vorcaro, dono do banco Master e investigado em um esquema de fraudes financeiras, corrupção, e outros crimes.

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Segundo fontes da rádio Itatiaia, o foco da operação era direcionado para as celas onde estão os Vorcaro. Outras fontes ouvidas pela Itatiaia também levantaram a informação de que a Polícia Federal pediu os aparelhos para análise. Em nota, a instituição afirmou que não fornece detalhes sobre investigações em andamento.

Material apreendido. - Foto: Divulgação

Secretaria nega

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), afirmou que os itens não foram encontrados nas celas onde estão presos o pai e o primo de Daniel Vorcaro.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, dois detentos, de 19 e 35 anos, assumiram a posse do que foi apreendido.

Em resposta ao veículo, a defesa negou que a localização do aparelho tenha sido nas celas onde estão os Vorcaro.