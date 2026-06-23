APREENSÃO
Celulares são apreendidos em prisão onde pai de Vorcaro está detido
Foco da operação era direcionado para as celas onde estão parentes do fundador do Banco Master
Uma operação da Polícia Penal, na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem (MG), resultou na apreensão de dois telefones celulares, carregadores e fones de ouvido em uma ala da unidade prisional.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, o material foi encontrado na noite desta segunda-feira, 22, na 'Ala Três' do complexo, onde também estão presos Henrique Vorcaro, e Felipe Cançado Vorcaro, pai e primo de Daniel Vorcaro, dono do banco Master e investigado em um esquema de fraudes financeiras, corrupção, e outros crimes.
Segundo fontes da rádio Itatiaia, o foco da operação era direcionado para as celas onde estão os Vorcaro. Outras fontes ouvidas pela Itatiaia também levantaram a informação de que a Polícia Federal pediu os aparelhos para análise. Em nota, a instituição afirmou que não fornece detalhes sobre investigações em andamento.
Secretaria nega
A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), afirmou que os itens não foram encontrados nas celas onde estão presos o pai e o primo de Daniel Vorcaro.
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Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, dois detentos, de 19 e 35 anos, assumiram a posse do que foi apreendido.
Em resposta ao veículo, a defesa negou que a localização do aparelho tenha sido nas celas onde estão os Vorcaro.