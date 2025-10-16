Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Centrão prepara contra-ataque ao PT após ter cargos cortados

Caciques do bloco pretendem lançar candidatos para a vaga em Corte como reação

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 7:28 h
Ministra de Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann
O Centrão prepara um contra-ataque ao PT após ter cargos cortados pelo governo Lula — na semana passada, deputados do bloco contribuíram para a derrota da gestão na MP das Bets.

O foco do grupo está na disputa pela vaga a ser aberta no Tribunal de Contas da União (TCU). Em fevereiro de 2026, o ministro Aroldo Cedraz completará 75 anos e terá de se aposentar compulsoriamente da Corte.

A vaga, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, é indicação da Câmara e havia sido prometida por Hugo Motta (Republicanos-PB) ao PT em troca do apoio do partido de Lula à candidatura do deputado ao comando da Casa.

Arthur Lira vira 'ponte' entre Centrão e governo Lula; entenda
Após derrota na Câmara, Lula exonera aliados do Centrão
De olho na reeleição, Lula cobra lealdade de ministros do Centrão

Porém, lideranças do bloco de partidos avisaram a Motta, nas últimas semanas, que não há de partidos como União Brasil, PP e PSD manterem o acordo firmado, pois deputados dessas siglas querem disputar a vaga.

Na avaliação de um dos caciques do Centrão, o PT não teria votos suficientes na Câmara para aprovar a indicação de um nome ligado ao partido para a Corte de Contas.

Líderes do grupo ainda avaliam que a própria posição do PT na área fiscal, vista como incompatível com a agenda de partidos mais liberais, atrapalha a tentativa da sigla de indicar um ministro para o TCU.

Entre os nomes do Centrão interessados na indicação para o TCU, estão os deputados federais Pedro Paulo (PSD-RJ), Hugo Leal (PSD-RJ), Elmar Nascimento (União-BA) e Danilo Forte (União-CE).

PSD e +: governo Lula corta cargos de partidos após derrota da MP das Bets

Após a derrota do governo na MP das Bets, na semana passada, a ministra de Relações Institucionais do governo Lula (PT), Gleisi Hoffmann, deu início a uma reorganização da base no Congresso, tendo com principais alvos quatro partidos do Centrão.

De acordo com ela, o ajuste conta com o aval do presidente: corte de cargos de parlamentares que fazem parte do bloco. Os partidos envolvidos são: PP, PSD, Republicanos e o MDB.

Algumas demissões já começaram a ser efetivadas. Na semana passada, Progressistas e pessedista perderam cargos na Caixa e Ministério da Agricultura. Já os emedebistas perderam postos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“Vamos reorganizar a base do governo e fazer as mudanças necessárias, com muita responsabilidade", afirmou Gleisi Hoffmann ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. "Mas quem quiser estar no governo deverá ser voto do governo no Congresso”, disse a ministra.

Centrão Gleisi Hoffmann Lula TCU

x