De olho na reeleição, Lula cobra lealdade de ministros do Centrão

Reunião ministerial foi realizada na terça-feira, 26 - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Durante a reunião ministerial liderada realizada no Palácio do Planalto na terça-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou lealdade de ministros que fazem parte de partidos do chamado “Centrão”.

A cobrança foi um recado direto para os representantes do União Brasil (Celso Sabino no Turismo; Waldez Góes na Integração Nacional; e Frederico de Siqueira Filho nas Comunicações), do PP (André Fufuca no Esporte) e Republicanos (Silvio Costa Filho em Portos e Aeroportos).

Lula disse que todos os ministros devem estar a par das obras e políticas públicas do governo como um todo, não apenas de suas áreas. Ele se queixou que as legendas do Centrão promovem eventos em que as críticas à gestão do PT são constantes e que os ministros desses partidos não fazem nenhuma fala pública de contraponto.

No encontro, Lula também projetou que um dos seus adversários nas eleições será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O mandatário também reclamou das movimentações do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), para ser candidato a vice de Tarcísio, e disse que não gosta do presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

Lula também mencionou os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), como possíveis adversários em 2026. As informações são do jornal O Globo.

Ainda de acordo com a publicação, ministros do Centrão reconhecem que hoje a situação é delicada e parte do grupo diz que vai evitar a partir de agora participar de eventos que teriam um claro teor de reforçar o discurso de oposição ao governo.

A ala do Centrão que tem cargos, no entanto, descarta pedir desfiliação e diz que vai apoiar Lula no ano que vem. O discurso é que os partidos são grandes e diversos e já estão acostumados a terem membros com posições antagônicas. O Planalto também aposta em acordos com dirigentes estaduais dessas legendas, o que pode auxiliar na formação de palanques.

Novo slogan

Durante a reunião, Lula anunciou a mudança do slogan para os dois anos restantes de mandato, após a utilização do 'União e Reconstrução'. A nova marca do Palácio do Planalto, escolhida pelo Ministério da Secretaria de Comunicação Social (Secom), será 'Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro'.