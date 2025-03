Ciro Nogueira quer ‘debandada’ de partidos do Centrão do governo Lula

Ciro Nogueira tentar convencer União Brasil a deixar governo também - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) tenta articular uma possível debandada dos partidos de 'Centrão' do governo Lula (PT). O político, que comanda o partido nacionalmente, quer convocar uma reunião da Executiva para entregar o Ministério dos Esportes, sob batuta de André Fufuca (MA).

Caso o movimento aconteça, Nogueira também tentará convencer o União Brasil a adotar a mesma postura, mirando as eleições de 2026 e assim poder formar uma possível federação.

A possível saída das siglas da base, segundo a coluna de Vera Magalhães, do jornal O Globo, vem com a justificativa de que o presidente teria resolvido dar uma "guinada à esquerda" com a reforma ministerial.