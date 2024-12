Com Jerônimo, MBD realiza encontro com prefeitos eleitos

Encontro aconteceu nesta sexta-feira, 29, em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O MDB Bahia promoveu, na manhã desta sexta-feira, 29, em Salvador, um encontro com os 32 prefeitos eleitos pela legenda nas eleições de outubro deste ano. O evento contou com a presença de nomes como o presidente de honra da sigla, Lúcio Vieira Lima, e do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em entrevista ao Portal A TARDE durante a 'Capacitação de Gestores', Lúcio Vieira falou sobre o papel do MDB na base do governador Jerônimo e nas eleições estaduais de 2026. Atualmente, o partido tem dois deputados estaduais e um federal, além de ocupar a vice-governadoria.

“Nós participamos de uma eleição cujo o espaço que o governador achou que deveria nos dar foi o espaço atual. Em 2026, quando nós disputarmos a eleição e se nós continuarmos a crescer, e o governador achar que esse crescimento vai ajudar a melhorar o serviço, ele nos convocará”, pontuou Lúcio, que continuou.

“O compromisso que nós temos com o governador desde o início é que nós temos a obrigação de indicar excelente quadros, porque o ganho do MDB não é por ter secretário A ou secretário B, é por esse secretário estar dando resultado”, afirmou Lúcio.

Além do presidente de honra e do governador, estiveram presentes ainda os ministros da Casa Civil e da Cidades, Rui Costa (PT) e Jader Filho (MDB), e os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD).

Com 32 prefeituras conquistadas em 2024, o MDB será o sexto partido com mais cidades no estado a partir de janeiro de 2025. Entre os municípios, estão Juazeiro, com Andrei da Caixa; Tucano, com Ricardo Maia Filho; e Xique-Xique, com Renanzinho.