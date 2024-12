Comissão aprova moção de repúdio contra Janja por xingamentos a Musk

Declarações de Janja foram dadas durante G20 - Foto: Antonio Cruz | Agência Brasil

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio contra a primeira-dama, Janja da Silva, após ela ter proferido xingamentos ao dono do X (antigo Twitter), Elon Musk.

O pedido foi apresentado pelo deputado General Girão (PL-RN), após a mulher do presidente Lula (PT), usar o termo “fuck you” para se referir ao bilionário durante o evento do G20, no Rio de Janeiro. Na tradução para o português, a frase significa “foda-se”.

No projeto, o político afirmou que a postura da primeira-dama representa uma quebra de “decoro exigido em eventos oficiais”.