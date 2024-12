Prefeitura de Salvador participa de debate em encontro do G20

Membros da prefeitura representaram o prefeito Bruno Reis e a vice Ana Paula Matos em encontro do G20 - Foto: Divulgação

O secretário de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, e o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Defesa Civil das Capitais e Grandes Cidades (FNDC), Sosthenes Macêdo, representaram o prefeito Bruno Reis e a vice Ana Paula Matos em encontro do G20, realizado entre os dias 14 a 17 de novembro, no Rio de Janeiro.

No âmbito da reunião de líderes do G20, o diretor da Codesal participou de reunião da Comissão Permanente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres (CASD), e o secretário da Secis, de painéis sobre mudanças climáticas e resiliência.

Naquele período, o Rio recebeu uma série de reuniões e eventos do G20, entre eles, o encontro do Urban 20 (U20), em que prefeitos de diversas cidades ao redor do mundo se reuniram para colocar a pauta do desenvolvimento urbano, resiliência climática no palco internacional.

Na oportunidade, o diretor da Defesa Civil de Salvador e demais convidados participaram de visita guiada e imersiva ao Centro de Operações e Resiliência (COR) da cidade do Rio de Janeiro, pioneiro na América Latina; de debate sobre os caminhos de implementação e replicação de centros de operações nas cidades, e de assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e a Resilient Cities Network (R-Cities).

"Muito honrado por representar o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, coordenadora para região Nordeste da Comissão Permanente da FNP, em reunião estratégica e de uma série de eventos do G20, entre eles, o encontro do Urban 20 (U20), em que prefeitos e prefeitas de diversas cidades ao redor do mundo colocaram a pauta do desenvolvimento urbano e resiliência climática no palco internacional", afirmou Sosthenes Macêdo, durante visita ao Centro de Operação Rio (COR).

Resiliência

Partilhando experiências em painéis sobre mudanças climáticas e resiliência no G20 Social, o secretário Ivan Euler apresentou falas sobre a participação social no planejamento das cidades e apresentou cases de cooperações bem sucedidas, como a de barreiras de capturas de resíduos e o case de sustentabilidade da Orla de Pituaçu.

"É um orgulho poder representar Salvador em um evento como esse, demonstrando os avanços que alcançamos nos últimos anos, que tornaram Salvador mais resiliente, ao tempo em que interagimos com outras cidades, captando o que podemos trazer de inovação para continuar desenvolvendo cada vez mais esse trabalho", afirma Ivan Euler, titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis).

Ainda segundo ele, "a parceria com a Defesa Civil, presente ao evento, é fundamental para um avanço consistente das nossas ações e uma demonstração da importância que Salvador dá a pauta das mudanças climáticas e resiliência".

Foi ainda apresentado o case do projeto para a comunidade de Vila Mar (Canabrava), elaborado por equipe de técnicos da Defesa Civil de Salvador e desenvolvido pela Fundação Mario Leal Ferreira. O projeto visa sanar problemas históricos da região, onde mais de 2 mil famílias convivem com o risco de alagamentos e deslizamentos de terra.