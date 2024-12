Em Londres, Bruno Reis busca soluções para mobilidade urbana

Prefeito de Salvador, Bruno Reis, em Londres - Foto: Divulgação | Assessoria

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participou nesta terça-feira, 19, de apresentações técnicas sobre os modelos de planejamento urbano e de transporte público da capital do Reino Unido.

O gestor municipal encara o transporte público como um dos "principais desafios" do seu governo e considerou a reunião como "esclarecedora" sobre o funcionamento do sistema dos coletivos.

“Vocês sabem que um dos nossos principais desafios é melhorar o transporte público, e aqui passamos a manhã conhecendo como é a operação e de que forma ela é feita. Também entendemos como funciona a integração do transporte público, dos diversos modais que atendem a essa cidade”, disse.



“Além disso, entendemos como funciona o financiamento do sistema. Nós sabemos que um dos principais desafios do transporte público é o seu custeio, então conhecemos como ele é subsidiado aqui em Londres. E, para completar, ainda tivemos a oportunidade de ver o que há de mais moderno em tecnologia e inovação para baratear, ou seja, para reduzir o custo de toda a operação. São diversas iniciativas que vamos levar para implantar em Salvador”, completou Bruno Reis.

Leia mais

>> Bruno Reis pede “calma” sobre reajuste tarifário em Salvador

>> Bruno Reis reage a recomendação do MP sobre remoção de cadeiras de bares

>>Bruno Reis destaca importância do G20 da Cultura em Salvador

As apresentações foram realizadas pela New London Architecture (NLA) e pela Transport for London (TfL). O primeiro é um fórum com renomados arquitetos que discutem e fazem contribuições diretas ao planejamento urbano de longo prazo da capital do Reino Unido, enquanto o segundo é o órgão oficial da prefeitura londrina que cuida de toda a rede de transporte urbano da Grande Londres, uma das maiores malhas urbanas do planeta.

O prefeito também relembrou que Salvador iniciará nos próximos meses a discussão do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), e que as informações serão fundamentais para elaborá-lo.

“Tivemos a oportunidade de ver o que está acontecendo de mais moderno no mundo na área de planejamento urbano, quais são as tendências, os novos padrões construtivos, as construções sustentáveis, as iniciativas para diminuir o aquecimento nas grandes cidades, que estão se tornando ilhas de calor, e como aproveitar as construções, levando em conta a necessidade de ventilação, entre outras propostas. Portanto, são novas ideias que vamos implementar em Salvador”, comentou o prefeito da capital baiana.

Os eventos fazem parte da agenda montada pela Fundação Índigo, que levou prefeitos eleitos pelo partido para conhecer algumas das melhores iniciativas do mundo em mobilidade, inovação, sustentabilidade e eficiência dos serviços públicos, a fim de adaptar algumas das ideias aos seus municípios.