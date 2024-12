Rui Costa recepciona Xi Jinping em Brasília

Ministro recebeu presidente chinês em Brasília - Foto: Wagner Lopes | Casa Civil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), recepcionou, nesta terça-feira, 19, o presidente da China, Xi Jinping, em Brasília. O chefe de Estado chinês deixou a Base Aérea da capital por volta das 16h10.

Rui estava acompanhado dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá Jinping na quarta, 20.

A expectativa é que no encontro sejam fechados acordos sobre programas de investimentos. Atualmente, a China é a maior parceira comercial do Brasil.

Xi Jinping chegou ao Brasil no domingo, 17, para participar do G20, que terminou nesta terça-feira, 19. Durante sua participação na cúpula, o presidente defendeu o desenvolvimento sustentável as ações da China com relação ao tema.