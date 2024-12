Mauro Cid nega conhecer articulação para matar Lula e Alckmin

Mauro Cid prestou novo depoimento nesta terça-feira, 19 - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) durante sua passagem pelo Palácio do Planalto, o tenente-coronel Mauro Cid prestou um novo depoimento, na tarde desta terça-feira, 19, após a operação da Polícia Federal que prendeu militares envolvidos em um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB). Ele negou conhecer o propósito.

De acordo com informações da TV Globo, os investigadores não ficaram satisfeitos com o que foi dito por Mauro Cid, e cogitam anular a delação premiada. O material que guiou a Polícia Federal a realizar a operação Contragolpe, nesta terça-feira, 19, foi recuperado no celular de Cid.

Ainda segundo informações da TV Globo, os investigadores acreditam que Mauro Cid omitiu informações e nomes de outros envolvidos nas supostas tramas golpistas, com suspeita de que ele estaria atuando para preservar a imagem do general Walter Braga Netto (PL), tido como um dos mentores do plano.

Investigações da PF apontam que o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, eram alvos de um plano que previa o assassinato dos três, para que assim um golpe de Estado em curso nos bastidores fosse concretizado.