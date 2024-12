Homem é preso suspeito de envolvimento em morte de cacique na Bahia

- Foto: Redes sociais

Um homem foi preso nesta terça-feira, 19, em Itabuna, no sul do estado, suspeito de envolvimento na morte do cacique Lucas Santos de Oliveira. O indígena foi assassinado com 15 tiros em 21 de dezembro de 2023, na cidade de Pau Brasil. Lucas Kariri-Sapuyá, como era conhecido, foi vítima de uma emboscada

De acordo com informações da Polícia Civil, Amatiry Fernandes Santos confessou participação no crime e disse que pilotava uma motocicleta no momento do ocorrido. Ele afirmou que a motivação seria conflito de disputa pelo controle de terras dentro da aldeia indígena Caramuru e Lucas estaria interferindo na situação.

Amatiry ainda acusou outro indígena como o executor dos disparos. Em outubro deste ano, oito pessoas também foram presas por envolvimento na morte do indígena.

Leia também:

>> Bahia abre oportunidade para investidores com leilão de diamantes

>> Marido de modelo é preso em flagrante suspeito de agressão

>> Carteira do Idoso: veja quais são os benefícios e como solicitar