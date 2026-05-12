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REPÚDIO

Comissão de festa critica ausência de artistas locais em Santo Estevão

Grade do Arraiá do Modesto teria sido realizada sem qualquer diálogo com grupo que gere o evento

Rodrigo Tardio
Por

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Divulgação repentina da programação surpreendeu a comunidade
Divulgação repentina da programação surpreendeu a comunidade - Foto: Divulgação | Instagram

A Comissão Organizadora e a comunidade responsável pelo tradicional Arraiá da Modesto tornaram pública uma nota de repúdio contra a Prefeitura de Santo Estêvão, gestão do prefeito Tiago Gomes Dias, conhecido como Tiago da Central (União Brasil).

O manifesto ocorre após a Secretaria Municipal de Cultura divulgar oficialmente a grade de atrações para o festejo deste ano, ação que, de acordo com os organizadores, foi realizada sem qualquer diálogo, autorização ou conhecimento prévio do grupo que gere o evento.

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No documento, a comissão expressa "estranheza" diante da postura do município. De acordo com o texto, o próprio secretário de Cultura havia comunicado anteriormente que a Prefeitura não seria responsável pela realização da festa nesta edição.

A divulgação repentina da programação surpreendeu a comunidade, que há mais de três décadas lidera a construção coletiva da festividade.

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Críticas à gestão

Além da falta de comunicação, a nota destaca a ausência de artistas da terra na grade anunciada pelo poder público. A valorização dos talentos locais é apontada como um dos pilares dos 31 anos de história do Arraiá da Modesto.

Para os organizadores, a decisão ignora o legado cultural do evento e prioriza uma estrutura que descaracteriza a essência da manifestação popular.

O grupo enfatiza que decisões unilaterais tomadas pela administração do prefeito Tiago da Central fragilizam o tecido social e cultural da cidade.

A nota encerra com uma cobrança direta por respeito e abertura de canais de diálogo efetivos entre o poder público municipal e os realizadores tradicionais, visando preservar a integridade de uma das celebrações mais emblemáticas de Santo Estêvão.

A reportagem procurou a Prefeitura de Santo Estevão e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags:

Arraiá da Modesto Cultura local Manifestação popular santo estêvão

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