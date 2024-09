Comitê discute retorno volta do horário de verão; governo é favorável

Uma eventual retomada da medida, que adianta uma hora no relógio de parte do Brasil - Foto: Arquivo / Agência Brasil

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) se reúne nesta quinta-feira, 19, para discutir o retorno do horário de verão. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que compõe o grupo, apresentará um estudo sobre os resultados de economia de energia com a volta da medida em 2024. A reunião extraordinária do CMSE está prevista para às 13h30, no Rio de Janeiro.

Leia mais

>> Entidades do setor turístico pedem o horário de verão

>> Ministro de Lula admite possível retorno do horário de verão

A proposta é defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, como uma alternativa para reduzir o consumo de energia frente à seca histórica que o país enfrenta e que pressiona os reservatórios das usinas hidrelétricas.

O comitê é composto por membros do Ministério de Minas e Energia; da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); da Agência Nacional do Petróleo (ANP); da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); e do ONS.

Uma eventual retomada da medida, que adianta uma hora no relógio de parte do Brasil, ocorre em meio a uma seca severa no país, responsável por reduzir o nível dos reservatórios.

A medida ainda deve ser analisada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que baterá o martelo sobre a questão.