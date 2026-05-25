FALHAS NO EDITAL
Concurso da Câmara de Correntina pode ser suspenso por irregularidades
Certame oferece salários variam entre R$ 2.250 e R$ 7 mil
Um concurso público da Câmara Municipal de Correntina, no oeste da Bahia, pode ser suspenso após o Ministério Público da Bahia (MP-BA) apontar irregularidades consideradas graves na organização do certame.
Segundo recomendação assinada pela promotora de Justiça Suelim Iasmine dos Santos Braga, a investigação identificou três problemas:
- Suspeita de direcionamento na contratação da banca organizadora: os autos apontam que o ato que instituiu a Comissão Especial do Concurso foi assinado digitalmente pela Empresa de Administração de Concursos e Contratos (EAC), o que indicaria participação da empresa antes mesmo da conclusão da licitação para escolha da banca;
- Ausência de prazo para impugnação do edital: o Termo de Referência da licitação prevê etapas desde a publicação do edital até a homologação do resultado final, mas não estabelece prazo para que candidatos possam questionar possíveis irregularidades no concurso;
- Denúncia de favorecimento político: uma denúncia anônima enviada ao MP-BA aponta que o concurso estaria sendo usado para beneficiar apadrinhados políticos, parentes e cabos eleitorais de vereadores.
O Ministério Público informou ainda que o concurso já é alvo de um inquérito civil instaurado após informações obtidas em um mandado de segurança que apontou desproporção no quadro de servidores da Câmara.
Segundo o órgão, a Casa Legislativa tinha 87 cargos comissionados, sendo 74 ocupados, enquanto havia 47 cargos efetivos, dos quais 42 estavam preenchidos. A proporção de quase dois servidores comissionados para cada efetivo é considerada desproporcional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
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Entenda o concurso
A Câmara Municipal de Correntina abriu concurso público para vagas imediatas e cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Os salários variam entre R$ 2.250 e R$ 7 mil, com jornada de 40 horas semanais.
Há oportunidades para procurador, analista técnico financeiro, analista de controle interno, assistente de procuradoria e auxiliar de serviços gerais, entre outros cargos.
Segundo o edital, a seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para 5 de julho. Alguns cargos também terão prova discursiva.
O concurso terá validade de dois anos após a homologação do resultado final.