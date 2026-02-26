POLÍTICA
Condenados por morte Marielle ainda recebem salário do Estado; veja valores
Primeira Turma do STF condenou por unanimidade os acusados nesta quarta-feira, 25
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Os condenados pelo homicídio da vereadora Marielle Franco seguem recebendo salários pagos com recursos públicos, mesmo após as prisões. Quatro dos réus já receberam ao menos R$ 3,8 milhões desde março de 2024.
Entre eles estão Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do crime, além do delegado Rivaldo Barbosa e do major da PM Ronald Paulo Alves Pereira.
De acordo com os dados do levantamento feito pela CBN, Domingos Brazão recebeu mais de R$ 1 milhão desde que foi preso. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desde 2015, ele acumulou vencimentos mesmo afastado por decisões judiciais. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, recebeu cerca de R$ 1,3 milhão em salários brutos no período, continuando na folha como “afastado”.
O major Ronald Pereira, preso desde 2019 e condenado por outros crimes, também segue recebendo remuneração mensal de cerca de R$ 29 mil brutos. Desde março de 2024, seus vencimentos somam aproximadamente R$ 743 mil. Já Chiquinho Brazão recebeu R$ 572 mil da Câmara dos Deputados até perder o mandato, em abril de 2025.
Leia Também:
Nesta quarta-feira, 25, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade os acusados de mandar matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados em março de 2018, no Rio de Janeiro.
Condenações
Foram considerados culpados:
- Domingos Inácio Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do RJ — duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa armada;
- João Francisco Inácio Brazão, deputado cassado — duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa armada;
- Ronald Paulo Alves Pereira, major da Polícia Militar — duplo homicídio e tentativa de homicídio;
- Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor de Domingos Brazão — organização criminosa;
- Rivaldo Barbosa — corrupção passiva e obstrução de Justiça.
Motivação do crime
De acordo com a Procuradoria, o assassinato teve motivação política. A atuação parlamentar de Marielle Franco, especialmente em temas ligados à regularização de áreas dominadas por milícias no Rio, teria contrariado interesses atribuídos aos irmãos Brazão.
Em seu voto, Alexandre de Moraes ressaltou o caráter político do atentado e mencionou indícios de ações para encobrir o crime, classificadas como práticas típicas de milícias, incluindo tentativa de “queima de arquivo”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes