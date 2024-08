Confira em quais áreas IA brasileira bilionária pode ser usada

O plano foi entregue a Lula durante a quinta edição da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Supercomputador, incentivos para a indústria brasileira de Inteligência Artificial e para novo sistema para o Sistema Único de Saúde (SUS), são os principais pontos do Plano Nacional de Inteligência Artificial, batizado de "IA para o Bem de Todos", divulgado e apresentado ao presidente Lula na terça-feira, 30, que prevê um investimento de R$ 23 bilhões até 2028.

O plano foi entregue a Lula durante a quinta edição da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O texto foi aprovado na última segunda-feira, 29, pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), órgão consultivo da Presidência. O texto precisará paassar por validação do Palácio do Planalto antes de entrar em vigor.

Estão previstos no plano repasses para construir uma infraestrutura local, a exemplo de um "supercomputador", e também incentivos para a indústria brasileira de IA e a criação de um novo sistema para o SUS.



O plano prevê R$ 12,72 bilhões em crédito, via BNDES, Finep e outros, além de R$ 8,47 bilhões de gastos públicos, mais de R$ 1 bilhão de investimentos privados.

Eixos

O plano foi pensado e dividido em cinco eixos: infraestrutura e desenvolvimento; difusão, formação e capacitação; melhoria dos serviços públicos; inovação empresarial e apoio ao processo regulatório e de governança.

R$ 13,7 bilhões, o maior investimento previsto no plano, será para o setor de inovação empresarial. O objetivo é "estruturar uma robusta cadeia de valor em IA no Brasil", com programas de fomento ao setor.

“Será que nós, um pais de 200 milhões de habitantes, um país que completou 524 anos, um pais que tem uma base intelectual respeitada no mundo, esse pais não pode criar seu mesmo mecanismo, ao invés de ficar esperando que a inteligência artificial venha da China, venha dos Estados Unidos, venha da Coreia do Sul, venha do Japão. Porque não pode ter a nossa? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente, e a gente tem de fazer com que ela gere empregos neste país, que a gente forme milhões de jovens preparados", afirmou Lula durante o evento.

Ainda sobre os investimentos, outros R$ 5,7 bilhões serão destinados "infraestrutura e desenvolvimento". O eixo trata de de iniciativas para a construção do supercomputador, que pode "impulsionar a pesquisa de ponta no Brasil", ao custo de R$ 1,8 bilhão. A meta, segundo o plano, é que o equipamento esteja entre os cinco com maior capacidade de processamento do mundo.

Melhora no SUS

Para o SUS, estão previstas ações como um sistema para automatizar a transcrição de teleconsultas e uma ferramenta para suporte à decisão na compra de medicamentos.

