Construção de nova refinaria na Bahia é debatida na Alba

A ampliação dos investimentos da Acelen na produção de óleo de macaúba e na construção de uma biorrefinaria no Recôncavo foram os principais assuntos da reunião entre a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos (EAU), Sharif Alsuwaidi, nesta terça-feira, 19, no Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

A possibilidade de investimentos na Chapada Diamantina e no sudoeste do estado também esteve entre os temas da visita oficial.

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“O sudoeste é uma região próspera e receptiva a novos investimentos”, observou Ivana Bastos, destacando a mineração de ferro e urânio em Caetité, o potencial regional das energias eólica e solar e as terras raras em Piatã.

“A retomada da Ferrovia de Integração Oeste-Leste impacta toda a região”, acrescentou a deputada, lembrando ainda os planos para a hidrovia do São Francisco e a oferta de água. Ela assumiu o compromisso de conversar com o governador Jerônimo Rodrigues sobre a possibilidade de parcerias com os EAU em diversas regiões da Bahia.

A inclusão da União Nacional dos Legisladores e Legislativos do Brasil (Unale) — entidade que já foi presidida pela deputada — nas conversas com os Emirados também foi uma possibilidade sugerida pela presidente da ALBA, durante futura visita à embaixada, em Brasília, atendendo a convite de Sharif Alsuwaidi. “Em 2026 está complicado, porque estamos em um ano eleitoral.

Mas depois podemos marcar”, comentou Ivana Bastos. “Não precisa ter pressa, não irei embora do Brasil tão cedo”, brincou o embaixador.

Nova refinaria

Sharif Alsuwaidi está em Salvador desde o último sábado. No domingo, foi à Arena Fonte Nova assistir a uma partida do Esporte Clube Bahia, uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) mantida pelo Mubadala Capital, também proprietário da Refinaria de Mataripe/Acelen.

Acompanhado de executivos da Acelen, ele esteve com o governador Jerônimo Rodrigues na segunda-feira, quando trataram da produção de óleo de macaúba em Cachoeira — com mudas transferidas do viveiro de Mucugê, na Chapada Diamantina —, que será destinada à biorrefinaria a ser implantada no Recôncavo pela Acelen Renovável.

Ao final do encontro, a presidente Ivana Bastos convidou o embaixador Sharif Alsuwaidi para visitar a Chapada Diamantina e lembrou que o ex-deputado Marcone Amaral jogou futebol em um clube e na seleção nacional dos Emirados Árabes Unidos, além de possuir nacionalidade emirática.

Na troca de presentes, a deputada recebeu uma escultura de uma ostra com pérola e tâmaras vindas dos EAU. O embaixador ganhou louças com pinturas de motivos baianos inspiradas na obra do artista plástico Carybé.