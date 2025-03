Construção de prédio de luxo em Salvador vira alvo de investigação

Azure Beach & Living está sendo construído na praia de Pedra do Sal, em Itapuã - Foto: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades na construção do empreendimento Azure Beach & Living, que está sendo erguido na praia da Pedra do Sal, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com o documento, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira,21, a investigação vai buscar identificar se a obra poderá levar sombreamento da praia local e possíveis impactos negativos à fauna marinha.

“Requeira-se junto ao setor pericial, com urgência, dado o andamentos das obras referidas, a realização de vistoria in locu para a análise dos possíveis impactos negativos do empreendimento”, diz um trecho da decisão assinada pelo procurador Domenico D'andrea Neto.

O Portal A TARDE entrou em contato com Realiza Engenharia, construtora responsável pela obra, que garantiu que o empreendimento está totalmente regular.