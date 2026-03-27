Contrato de transporte em Ouriçangas vira alvo do MP

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Rony do PT, prefeito de Ouriçangas - Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou formalmente um inquérito civil para investigar a contratação de uma empresa de locação de veículos com motorista pela Prefeitura de Ouriçangas, centro norte da Bahia.

O procedimento busca apurar supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao prefeito Rony do PT, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 032/2024 e ao subsequente Contrato Administrativo nº 002/2025.

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A investigação teve origem em uma denúncia anônima que aponta irregularidades tanto no processo licitatório quanto na execução do serviço destinado às secretarias municipais.

De acordo com a Justiça, o objetivo central é verificar se os procedimentos adotados feriram os princípios da administração pública ou causaram prejuízo ao erário.

Diligências

O MP já autorizou uma série de diligências, que incluem a coleta de documentos e depoimentos para esclarecer os fatos.

A análise técnica vai focar na legalidade do contrato, que entrou em vigor neste ano para suprir a demanda de transporte da gestão municipal.

A promotoria reforçou que, caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos podem responder judicialmente, enfrentando sanções que vão de multas à suspensão de direitos políticos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ouriçangas e aguarda resposta aos questionamentos.