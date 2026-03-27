Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Contrato de transporte em Ouriçangas vira alvo do MP

Denúncia aponta falhas na execução contratual

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

27/03/2026 - 5:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rony do PT, prefeito de Ouriçangas
Rony do PT, prefeito de Ouriçangas -

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou formalmente um inquérito civil para investigar a contratação de uma empresa de locação de veículos com motorista pela Prefeitura de Ouriçangas, centro norte da Bahia.

O procedimento busca apurar supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao prefeito Rony do PT, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 032/2024 e ao subsequente Contrato Administrativo nº 002/2025.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A investigação teve origem em uma denúncia anônima que aponta irregularidades tanto no processo licitatório quanto na execução do serviço destinado às secretarias municipais.

Leia Também:

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza

De acordo com a Justiça, o objetivo central é verificar se os procedimentos adotados feriram os princípios da administração pública ou causaram prejuízo ao erário.

Diligências

O MP já autorizou uma série de diligências, que incluem a coleta de documentos e depoimentos para esclarecer os fatos.

A análise técnica vai focar na legalidade do contrato, que entrou em vigor neste ano para suprir a demanda de transporte da gestão municipal.

A promotoria reforçou que, caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos podem responder judicialmente, enfrentando sanções que vão de multas à suspensão de direitos políticos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ouriçangas e aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

investigação licitação Ministério Público prefeitura Ouriçangas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rony do PT, prefeito de Ouriçangas
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Rony do PT, prefeito de Ouriçangas
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Rony do PT, prefeito de Ouriçangas
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Rony do PT, prefeito de Ouriçangas
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x