IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato de transporte em Ouriçangas vira alvo do MP
Denúncia aponta falhas na execução contratual
Por Rodrigo Tardio
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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou formalmente um inquérito civil para investigar a contratação de uma empresa de locação de veículos com motorista pela Prefeitura de Ouriçangas, centro norte da Bahia.
O procedimento busca apurar supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao prefeito Rony do PT, relacionados ao Pregão Eletrônico nº 032/2024 e ao subsequente Contrato Administrativo nº 002/2025.
A investigação teve origem em uma denúncia anônima que aponta irregularidades tanto no processo licitatório quanto na execução do serviço destinado às secretarias municipais.
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De acordo com a Justiça, o objetivo central é verificar se os procedimentos adotados feriram os princípios da administração pública ou causaram prejuízo ao erário.
Diligências
O MP já autorizou uma série de diligências, que incluem a coleta de documentos e depoimentos para esclarecer os fatos.
A análise técnica vai focar na legalidade do contrato, que entrou em vigor neste ano para suprir a demanda de transporte da gestão municipal.
A promotoria reforçou que, caso as suspeitas sejam confirmadas, os envolvidos podem responder judicialmente, enfrentando sanções que vão de multas à suspensão de direitos políticos.
A reportagem procurou a Prefeitura de Ouriçangas e aguarda resposta aos questionamentos.
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