POLÍTICA
Senador baiano ironiza audiências de custódia: "É como enxugar gelo"
Senador postou vídeo nas redes sociais ironizando procedimento
Por Yuri Abreu
O senador Angelo Coronel (PSD-BA) usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 5, para ironizar as chamadas audiências de custódia.
O procedimento, de acordo com a lei, é um ato em que a pessoa presa em flagrante é apresentada a um juiz em até 24 horas, para que se analise a legalidade da prisão e se decida se ela responderá ao processo em liberdade ou se a prisão será mantida ou convertida.
Em um vídeo no Instagram, o pessedista aparece "enxugando gelo", expressão popular significa insistir em uma tarefa ou esforço inútil, que não resolve o problema principal, apenas os sintomas.
Leia Também:
"Tentando enxugar esse gelo, ô coisa difícil. Está parecendo até audiência de custódia, aonde o policial prende e a Justiça solta. E com isso, o bandido sai de lá gozando com a cara do policial", iniciou Coronel.
O senador prossegue: "Aí eu pergunto: que estímulo você policial tem para continuar nas ruas combatendo o crime? Nós temos que mudar isso, acabar com audiência de custódia", acrescentou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes