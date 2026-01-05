Menu
POLÍTICA

Senador baiano ironiza audiências de custódia: "É como enxugar gelo"

Senador postou vídeo nas redes sociais ironizando procedimento

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/01/2026 - 11:54 h | Atualizada em 05/01/2026 - 12:11
Senador Angelo Coronel (PSD-BA)
Senador Angelo Coronel (PSD-BA) -

O senador Angelo Coronel (PSD-BA) usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 5, para ironizar as chamadas audiências de custódia.

O procedimento, de acordo com a lei, é um ato em que a pessoa presa em flagrante é apresentada a um juiz em até 24 horas, para que se analise a legalidade da prisão e se decida se ela responderá ao processo em liberdade ou se a prisão será mantida ou convertida.

Em um vídeo no Instagram, o pessedista aparece "enxugando gelo", expressão popular significa insistir em uma tarefa ou esforço inútil, que não resolve o problema principal, apenas os sintomas.

"Tentando enxugar esse gelo, ô coisa difícil. Está parecendo até audiência de custódia, aonde o policial prende e a Justiça solta. E com isso, o bandido sai de lá gozando com a cara do policial", iniciou Coronel.

O senador prossegue: "Aí eu pergunto: que estímulo você policial tem para continuar nas ruas combatendo o crime? Nós temos que mudar isso, acabar com audiência de custódia", acrescentou.

Um post compartilhado por Angelo Coronel (@angelo.coronel)

Angelo Coronel audiência de custódia Bahia segurança pública

x