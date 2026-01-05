Menu
HOME > POLÍTICA
O JOGO VIROU?

Ex-aliado de Bolsonaro rebate Eduardo sobre PCC e CV: "Teu pai podia ter exterminado"

Filho de ex-presidente diz que Lula teria "medo" dos grupos criminosos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

05/01/2026 - 11:38 h
ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Arthur Weintraub e deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL)
ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Arthur Weintraub e deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL) -

O cenário político teve um novo embate. Desta vez entre o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Arthur Weintraub,e o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), em relação ao combate ao crime organizado.

Isso porque o parlamentar cassado diz que o presidente teria receio de classificar as facções criminosas como grupos terroristas.

"Lula tem pavor de decretar CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como grupos terroristas. Não é somente para proteger a sua base eleitoral de criminosos, mas sim para proteger a si próprio", escreveu o deputado federal.

Veja publicação

Em resposta, o ex-aliado da família rebateu afirmando que Bolsonaro tinha forças e poder para “exterminar” o crime organizado, mas ainda assim, nada fez.

“Teu pai podia ter decretado. Eu cheguei a falar pra ele sobre narcoestado em 2021. Nem quis ouvir. Vocês só mentem. Se for chorar manda áudio”, escreveu Weintraub.

As declarações foram dadas na rede social X (antigo Twitter) no último domingo, 4, após o deputado cassado afirmar que Lula teria receio de classificar as facções criminosas como grupos terroristas.

x