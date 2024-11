Corpo de autor de atentado em Brasília será liberado na segunda-feira

Corpo de Tiü França, como era chamado, ficou estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que também ficou conhecido como “homem-bomba”, deve ser liberado na próxima segunda-feira, 18, após passar por perícia na Polícia Federal.

Ele é o autor do atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite da última quarta-feira, 13, que deixou um carro incendiado e provocou a sua própria morte.

O corpo de Tiü França, como era chamado, ficou estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante toda a noite, em razão de outros explosivos, que estavam amarrados nele.

Três desses itens estavam no cinto de Francisco, segundo informações da coluna Grande Angular, do portal Metrópoles, e o quarto seria um extintor – a alguns metros de distância do ponto da explosão e supostamente adaptado para estourar –, cujo pino detonador estava na mochila do homem-bomba.