Casas dos ministros do STF passam por inspeção após atentado

Residências dos magistrados já são monitoradas - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

As casas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram inspecionadas após o atentado causado por Francisco Wanderley Luiz, na noite da última quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A perícia foi realizada como medida de segurança devido ao eventual risco dos artefatos terem sido deixados nas residências, tendo em vista que o principal alvo do homem era o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A varredura nas casas aconteceu horas após as explosões que deixou Wanderley morto e um carro incendiado. Na manhã de quinta-feira, 14, foi a vez do prédio da Corte passar por uma inspeção feita por agentes da Polícia Federal (PF) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.