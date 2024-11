Homem-bomba escreveu mensagens para Trump, Pacheco e Lira

Francisco Wanderley Luiz - Foto: Reprodução

Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, responsável pelo atentado no Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, 13, escreveu mensagens ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



Os prints das mensagens de texto foram publicados nas redes sociais do homem, conhecido como Tiü França.

Para o norte-americano, ele escreveu: “Donald Trump, se você ama e respeita as crianças, acelera a operação Storm. Mande o FBI aqui para a Ilha de Marajó. No Brasil, não temos Justiça, nem Polícia Federal. O que temos é Gestapo, mas não serve para nada. Aliás, serve sim: prender velhinhas inocentes”.

Já para Pacheco e Lira, Francisco dedicou uma música: “Vou cantar uma música para vocês dormirem bem: senta aqui neste banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Você vai pagar.”



Nas mensagens, há outros textos que fazem menção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

