PF vai pedir quebra de sigilo de autor de atentado em Brasília

A Polícia Federal vai pedir a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático deFrancisco Wanderley Luiz, autor do atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite de quarta-feira, 13. O caso está sendo tratado pela corporação como ato terrorista.

Em posse do celular do ex-candidato a vereador pelo PL, os peritos estão tentando acessar o conteúdo do celular, que foi encontrado bloqueado e com senha.

Além disso, os agentes federais também estão colhendo o depoimento de pessoas que tinham contato com o homem, que morreu durante as explosões, e recuperam imagens que mostram os caminhos percorridos por Wanderley antes da ocorrência.

Os investigadores também estão tentando colher detalhes do planejamento do atentado e como o homem estava sobrevivendo em Brasília sem exercer sua profissão de chaveiro. Isso porque ele era da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina.