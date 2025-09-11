Menu
POLÍTICA
INVESTIGAÇÃO

CPMI ouve ex-ministro de Bolsonaro e ‘Careca do INSS’ nesta quinta

Comissão apura autoria de descontos irregulares em aposentadorias e pensões

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 8:20 h
José Carlos Oliveira foi presidente do INSS no governo Bolsonaro
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS ouvirá, nesta quinta-feira, 11, José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira).

Ele presidiu o INSS entre novembro de 2021 e março de 2022 e foi ministro do Trabalho e da Previdência entre março e dezembro de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL)

A CPMI quer investigar se houve omissão de Oliveira em relação a medidas que poderiam coibir as irregularidades denunciadas à época. Citado nas investigações da Polícia Federal, ele teria ligação com uma das associações beneficiadas com descontos de aposentados e pensionistas.

Leia Também:

CPMI do INSS: ex-ministro de Lula presta depoimento na segunda
CPMI do INSS ouve advogado que denunciou início da fraude previdenciária
Governo comemora vitória após revés na CPMI do INSS

O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como ‘Careca do INSS’ também prestará depoimento nesta quinta. Ele é apontado como um dos principais operadores do esquema que desviou bilhões de aposentadorias e pensões.

Outros ministros

O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o colegiado ainda quer ouvir o ministro Carlos Gabas (governo Dilma) e o ministro Onyx Lorenzoni (governo Bolsonaro).

Carlos Viana espera uma contribuição efetiva de todos os ex-ministros da Previdência. "Eles não estão convocados, eles estão convidados, então eles poderão marcar os depoimentos de acordo com o seu prazo. Se não comparecerem, serão convocados", avisou. "Eu tenho muita confiança de que todos virão para colaborar e trazer as informações."

x