Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRAUDE NA APOSENTADORIA

Governo comemora vitória após revés na CPMI do INSS

Presidência e da relatoria da Comissão ficaram com oposição

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 8:13 h
Frei Chico é irmão do presidente Lula
Frei Chico é irmão do presidente Lula -

Apesar da derrota na eleição da presidência e da relatoria, o governo teve o que comemorar no primeiro dia da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, na terça-feira, 26.

Governistas conseguiram segurar a convocação do sindicalista Frei Chico, irmão do presidente Lula. O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o colegiado, no momento, chamará “pessoas sejam identificadas com algum tipo de desvio, decisão ou interferência nos desvios do INSS”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Se ao longo da CPMI ficar provado que essa pessoa ou qualquer outra tenha de fato participado, será colocado o requerimento para convocação”, declarou Viana.

José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi). Segundo as investigações da Polícia Federal, a entidade arrecadou R$ 259 milhões em descontos ilegais.

Leia Também:

Governo vê maioria em CPMI do INSS e mira ex-ministro de Bolsonaro
Lupi e ex-presidentes do INSS são convocados para depor em CPMI
Governistas pedem convocação de Bolsonaro na CPMI do INSS

A comissão aprovou o convite para ouvir ministros da Previdência que ocuparam o cargo desde 2015. O colegiado também aprovou a convocação, que implica comparecimento obrigatório, de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “careca do INSS”, e dos presidentes do órgão dos últimos 10 anos.

Reação

A CPMI tem 16 titulares e 16 suplentes, incluindo nomes de perfil mais radical, como o senador Magno Malta (PL-ES) e o deputado Marcel Van Hattem (PL-RS).

A maior parte dos integrantes, porém, pertence a blocos com histórico de sustentar a governabilidade (Democracia, Vanguarda, Aliança), o que pode enfraquecer o vigor investigativo da comissão.

Logo na instalação, em 20 de agosto, a CPMI teve uma reviravolta: elegeu Carlos Viana para a presidência, em vez de Omar Aziz (MDB-AM), indicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), claramente oposicionista, foi escolhido para a relatoria.

Como reação, a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e Rede, deixou na terça, o maior bloco da Câmara dos Deputados, conhecido como “blocão do Motta”, liderado pelo presidente da Casa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CPMI do INSS frei chico governo investigação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Frei Chico é irmão do presidente Lula
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Frei Chico é irmão do presidente Lula
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Frei Chico é irmão do presidente Lula
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Frei Chico é irmão do presidente Lula
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

x