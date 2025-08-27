Governo comemora vitória após revés na CPMI do INSS

Frei Chico é irmão do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Apesar da derrota na eleição da presidência e da relatoria, o governo teve o que comemorar no primeiro dia da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, na terça-feira, 26.

Governistas conseguiram segurar a convocação do sindicalista Frei Chico, irmão do presidente Lula. O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o colegiado, no momento, chamará “pessoas sejam identificadas com algum tipo de desvio, decisão ou interferência nos desvios do INSS”.

“Se ao longo da CPMI ficar provado que essa pessoa ou qualquer outra tenha de fato participado, será colocado o requerimento para convocação”, declarou Viana.

José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi). Segundo as investigações da Polícia Federal, a entidade arrecadou R$ 259 milhões em descontos ilegais.

A comissão aprovou o convite para ouvir ministros da Previdência que ocuparam o cargo desde 2015. O colegiado também aprovou a convocação, que implica comparecimento obrigatório, de Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “careca do INSS”, e dos presidentes do órgão dos últimos 10 anos.

Reação

A CPMI tem 16 titulares e 16 suplentes, incluindo nomes de perfil mais radical, como o senador Magno Malta (PL-ES) e o deputado Marcel Van Hattem (PL-RS).

A maior parte dos integrantes, porém, pertence a blocos com histórico de sustentar a governabilidade (Democracia, Vanguarda, Aliança), o que pode enfraquecer o vigor investigativo da comissão.

Logo na instalação, em 20 de agosto, a CPMI teve uma reviravolta: elegeu Carlos Viana para a presidência, em vez de Omar Aziz (MDB-AM), indicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), claramente oposicionista, foi escolhido para a relatoria.

Como reação, a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e Rede, deixou na terça, o maior bloco da Câmara dos Deputados, conhecido como “blocão do Motta”, liderado pelo presidente da Casa.