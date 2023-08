Cristiano Zanin é empossado como ministro do STF nesta quinta-feira

O ministro Cristiano Zanin tomou posse nesta quinta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado foi indicado pelo presidente Lula (PT) e ocupará a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou no mês de abril.

A cerimônia de posse foi presidida pela ministra Rosa Weber e conta com a presença do presidente Lula, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.

O roteiro da posse conta com os seguintes procedimentos:



abertura da sessão pela presidente Rosa Weber, com a execução do Hino Nacional;



conforme a tradição, o ministro mais antigo da Corte presente na sessão e o mais novo conduzem Zanin ao plenário;

o ministro Cristiano Zanin faz o juramento de cumprir a Constituição. Após a leitura pelo diretor-geral do STF, o termo de posse é assinado e o novo ministro é declarado empossado pela presidente do tribunal.

Na oportunidade, a presidente da Suprema Corte deu as boas-vindas ao novo ministro e lhe desejou "felicidades". "Eu estou convicta que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência enriquecerá, sobremodo este colegiado. Seja muito bem-vindo", afirmou Rosa Weber.

Zanin foi conduzido para a cadeira de ministro pelos seus colegas de colegiado: Gilmar Mendes e André Mendonça.