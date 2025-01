Damares pode assumir Comissão de Direitos Humanos no Senado

Senadora foi ministra dos Direitos Humanos - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A senadora bolsonarista Damares Alves (Republicanos) negocia a presidência da Comissão de Direitos Humanos no Senado.

Segundo informações do portal Uol, coube ao Republicanos o comando da comissão, considerada a mais importante do legislativo. A expectativa é de que Davi Alcolumbre (União Brasil) se torne presidente da Casa, a partir do próximo ano, no lugar de Rodrigo Pacheco (PSD).

"Já teve a reunião [de Alcolumbre com líderes partidários] e ficou dividido como cada partido vai ficar com qual comissão. Está mais ou menos combinado. Isso vai ser anunciado em janeiro. Nessa combinação, a comissão que vai caber ao meu partido é a de direitos humanos, pela divisão equitativa", afirmou a senadora, que foi ministra dos Direitos Humanos durante o governo Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022.