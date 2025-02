Daniel Almeida confirma que irá disputar a reeleição em 2026

Daniel Almeida, deputado federal - Foto: Reprodução / Youtube

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) vai em busca de seu sétimo mandato seguido na Câmara dos Deputados. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, desta sexta-feira, 24, o comunista, que completou 70 anos nesta semana, revelou que “existe um encaminhamento” dentro do partido para tentar mais um mandato em 2026.

Apesar de defender a renovação e afirmar que já tentou respirar novos ares na política, o comunista, depois de uma avaliação mais detalhada, decidiu se manter no cargo que já ocupa há mais de 20 anos.

“Em 2018, quando eu fui eleito para o quinto mandato, eu disse que iria encerrar ali, e me propus a colocar o nome para ser candidato a governador. O partido entendeu que era um risco abrir mão de um mandato que tinha recebido uma grande votação e decidiu preservar os espaços e fui para o mandato em 2022, quando eu disse que ia encerrar e tentar outra coisa. A ideia para 2026 era me candidatar ao Senado, só que o funil ficou muito apertado, com muitos quadros com muita legitimidade para ocupar os cargos. A minha média nas últimas quatro eleições é de 120 mil votos, não podemos abrir mão disso. Então, existe um encaminhamento para mais um mandato”, revelou.

Além de Daniel, o PCdoB baiano também tem Alice Portugal como representante na Câmara Federal. Os planos da legenda é eleger pelo menos mais um nome no próximo ano.

Biografia

Para registrar seus 40 anos de trajetória política, o parlamentar vai lançar neste sábado, 25, o livro biográfico “Daniel Almeida: A trajetória de um brasileiro socialista”. A obra promete revisitar momentos marcantes da atuação do deputado, além de reforçar o legado de luta e compromisso social que guia a vida pública. O livro é de autoria do jornalista e escritor, Vander Prata.