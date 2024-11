De olho em 2026, Lula pode promover mudanças no governo

Presidente Lula pode mexer no governo - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve promover mudanças no governo pensando nas eleições presidenciais de 2026.

Leia mais

>> Bolsonaro comemora vitória de Donald Trump: "Guerreiro"

>> Governo quer ampliar ensino de história e cultura afro-brasileira

>> "Dia amanheceu tenso", diz Haddad sobre vitória de Trump nos EUA

De acordo com Padilha, o assunto ainda não foi conversado, mas há um sentimento de mudança no "segundo tempo" dentro do governo Lula, que caminha para o terceiro ano em 2025.

“Em nenhum momento o presidente dialogou com qualquer um de nós sobre isso. Eu acho que tem um sentimento do presidente, e é um sentimento nosso também, de que a gente precisa preparar o governo para um modo, como eu estava falando, um modo segundo tempo de governo", começou Padilha, em entrevista para Igor Gadelha, do Metrópoles.

"Às vezes, um time joga de um jeito no primeiro tempo […] A gente precisava colocar o Brasil no rumo certo da economia, salvar a democracia, fazer com que o Brasil voltasse a crescer, redução de desemprego. Ou seja, apontamos um rumo, mas agora tem que preparar para o segundo tempo desse governo. Tem que preparar para um modo segundo tempo. E aí o técnico decide se mantém”, argumentou o ministro.