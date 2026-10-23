Debate da Globo: Flávio Bolsonaro mente número de obras inacabadas, mostra checagem

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Durante o debate da TV Globo nesta sexta-feira, 23, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que o governo de Jair Bolsonaro (PL) recebeu o país, em 2019, com cerca de 14 mil obras inacabadas e deixou o mandato, em 2023, com pouco mais de 8 mil.

No entanto, o número de 11.469 obras paralisadas citado pelo senador como referente ao cenário atual corresponde a dados do Tribunal de Contas da União (TCU) de 2025. Em atualização de 2026, o painel do órgão registrou 4.215 obras paralisadas entre 22.414 empreendimentos com recursos da União. As informações são do Aos Fatos.