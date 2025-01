Débora Regis anuncia pagamento de dezembro dos servidores

Prefeita anuncia pagamento do salário - Foto: Divulgação | Prefeitura de Lauro de Freitas

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), anunciou, nesta quarta-feira, 15, que o salários referentes ao mês de dezembro dos profissionais de saúde do município, que ainda não foram quitados, serão pagos no próximo dia 23.

Débora reforçou o compromisso da sua gestão em resolver os problemas de ordem financeira, e se comprometeu a realizar todo o processo de forma transparente com diálogo.

“Quero dizer para os profissionais de saúde e para os servidores da Secretaria da Saúde que no dia 23 de janeiro o salário referente ao mês de dezembro estará na conta de cada um de vocês. Acabei de ter uma reunião com o sindicato que representa os agentes de saúde e endemias justamente mostrando para eles que a nossa gestão será parceira dos funcionários efetivos e de toda a comunidade de saúde, porque nós sabemos a importância deles para a nossa cidade”, afirmou a prefeita, que anunciou ainda o pagamento do piso dos técnicos de enfermagem.

“Além disso, pagamos hoje também o piso referente aos técnicos de enfermagem e enfermeiros da nossa cidade, e na quinta-feira iremos pagar o piso também referente a dezembro. E as outras categorias, irei conversar pessoalmente com cada uma para que possamos entrar em um consenso, porque é disso que a cidade hoje precisa”, disse a gestora.