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VEÍCULOS FANTASMAS

Denúncia aponta esquema de desvio de R$ 1,6 milhão em Ibitiara

Esquema utilizou recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

Rodrigo Tardio
Por

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Wilson de Bududa (PSD), prefeito de Ibitiara
Wilson de Bududa (PSD), prefeito de Ibitiara - Foto: Reprodução | Instagram

Uma denúncia contra a gestão do prefeito de Ibitiara, Wilson de Bududa (PSD), aponta um suposto esquema de “veículos fantasmas”, com o qual teria desviado mais de R$ 1,6 milhão dos cofres públicos ao longo de 2025. A denúncia foi protocolada pelos vereadores Dilma Lemos (PT) e Guel do Caldeirão (PT) junto ao Ministério Público (MP) e à Polícia Federal (PF).

As suspeitas fundamentam-se em dados oficiais do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) e envolvimento de irregularidades em contratos de locação de frota e fornecimento de combustíveis.

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Irregularidades

A prefeitura teria que pagar R$ 1,37 milhão por veículos locados que não possuíssem um único registro de abastecimento. Como os contratos prevêem que o combustível seja custodiado pelo município, a ausência de consumo sugere que os carros nunca rodaram, apesar de terem sido pagos.

Inversamente, cerca de R$ 321 mil foram gastos com combustíveis para veículos que não possuem qualquer vínculo contratual com a administração municipal.

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A denúncia indica que o esquema utilizou recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do Fundo Especial do Petróleo (FEP), justificando uma intervenção da Polícia Federal.

"Estamos diante de dados objetivos que revelam um padrão contínuo de inconsistências. Isso exige investigação rigorosa para esclarecer o destino desses recursos", afirmou a vereadora Dilma Lemos.

Enquadramento jurídico

O documento enviado às autoridades sugere que a prática pode configurar crimes de:

  • Peculato
  • Fraude em contratos administrativos
  • Inserção de dados falsos em sistemas públicos
  • Associação criminosa e improbidade administrativa

Os parlamentares solicitam a abertura imediata de inquérito policial, perícia técnica nos contratos e o encaminhamento do caso ao Ministério Público Federal (MPF).

Controvérsias

Esta não é a primeira vez que a gestão de Wilson de Bududa é questionada. A nova representação soma-se a um histórico de denúncias recorrentes, como oc ontrato 166/2021, com pagamentos em duplicidade, cobrança mensal e diária pelo mesmo veículo, no valor de R$ 36.619,33

Para o vereador Guel do Caldeirão, os índices de dados mostram que as falhas não são erros isolados.

“Há dúvidas de um mecanismo estruturado que precisa ser apurado com profundidade”, concluiu.

Honorários advogados

Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) apurou possíveis irregularidades em um contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Ibitiara com o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados.

A investigação envolveu diretamente Wilson de Bududa (PSD), bem como o secretário de Finanças, Otailan Lopes da Silva, responsáveis ​​pela assinatura do acordo nº 113/2025.

O contrato previa a prestação de serviços para a recuperação de créditos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O ponto central da denúncia é a taxa de honorários incluída em 20% sobre os valores recuperados.

A reportagem procurou o prefeito Wilson de Bududa, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

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Tags:

corrupção Denúncia Pública fraude contratual gestão municipal investigação criminal Veículos Fantasmas

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