Deputada petista confirma indicação para vice da Alba

Fátima Nunes será vice de Ivana Bastos - Foto: Divulgação | Alba

A deputada estadual Fátima Nunes (PT) confirmou à imprensa, na tarde desta terça-feira, 11, que será indicada para ocupar a vice-presidência da Assembleia Legislstiva da Bahia (Alba), posto vago desde a subida deIvana Bastos (PSD) para o comando da Casa.

Fátima, que estava na suplência da Mesa Diretora, pontuou que o nome escolhido deveria ser da suplência, o que deixaria a escolha entre ela e o deputado Zé Raimundo (PT), seguindo o critério da proporcionalidade.

A parlamentar destacou que Zé entendeu que seria melhor que ela ocupasse o posto no momento.

"Com este momento agora, que o nosso deputado Adolfo não continuou, não pela nossa vontade, porque ele foi votado por 61 parlamentares, mas faz parte das regras, e então a chegada e a ascensão de Ivana Bastos trouxe para nós essa responsabilidade, porque a gente já vem nesse compromisso da proporcionalidade, a presidenta de um partido, a vice, a presidenta do PSD e a vice do PT. Então, não estando mais Adolfo e estando a Ivana, recompõe a nossa presença do PT na mesa. Como eu fui eleita suplente, eu e o deputado Zé Raimundo fomos eleitos suplentes, o deputado Zé Raimundo ficou tranquilo, achou que devia ser eu também, porque ele já tinha exercido os dois anos, e eu vi com muito carinho e tenho muita gratidão pelo deputado líder Rosenberg Pinto", explicou Fátima.

A indicação de Fátima Nunes para a vice-presidência foi adianta pelo Portal A TARDE, nesta segunda, 10, após conversas reservadas com deputados da bancada petista. O martelo foi batido em uma reunião.

Já a liderança do PT na Alba, hoje com Fátima, deve passar para as mãos de Marcelino Galo.

"A liderança ficará, possivelmente, porque nós temos dois deputados, mas assim, tudo encaminhado para o deputado Marcelino Galo", afirmou.