Deputado é alvo de operação por desvio de R$ 46 milhões na educação

Deputado distrital Hermeto (MDB-DF) - Foto: Carlos Gandra/CLDF

O deputado distrital Hermeto (MDB-DF) é um dos alvos de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), nesta quinta-feira, 12, que investiga um esquema suspeito de desviar mais de R$ 46 milhões da educação pública do DF.

Ao todo, foram cumpridos no âmbito da Operação Blackboard 31 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e também nos estados de São Paulo, Goiás e Tocantins.

A ação apura possíveis crimes de corrupção, fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações apontam que o contrato teria sido realizado com dispensa indevida de licitação e com valores superfaturados.

Participação do deputado

Segundo o MPDFT, parte dos recursos investigados teria origem em emendas parlamentares destinadas de forma irregular pelo deputado, que possui prerrogativa de foro.

O esquema teria sido estruturado dentro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e envolvia a locação irregular de um imóvel privado, localizado em um setor de motéis, para funcionamento de uma escola pública.

O que diz Hermeto?

Em nota, Hermeto afirmou não ter participação ou gestão em contratos administrativos da Secretaria de Educação e ressaltou que essas atribuições são de responsabilidade do Poder Executivo.

O parlamentar também declarou que os recursos destinados por seu mandato ao Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), ao longo de sete anos, foram aplicados na manutenção de mais de 60 escolas.

Esclarecimentos

O emedebista ainda afirmou que o programa não pode ser utilizado para pagamento de aluguel e negou que qualquer valor dessas emendas tenha sido destinado à finalidade investigada. Ele disse ainda estar à disposição para prestar esclarecimentos.

Já a Secretaria de Educação do DF, também através de nota, informou que o processo tramita sob sigilo e declarou que está colaborando com as autoridades policiais e judiciais para o esclarecimento dos fatos.